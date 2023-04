Révolution surprise à l’OM !

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM pourrait apporter un peu de concurrence à Pau Lopez. En effet, le club phocéen serait sur les traces d'Alban Lafont, gardien de but du FC Nantes. S'il venait à débarquer sur la Canebière, le portier de 24 ans pourrait s'imposer comme le numéro un dans les cages marseillaises et même entrer dans l'histoire si tout se passe bien pour lui. Il rejoindrait ainsi certaines légendes de l'OM.

Alors que la fin de saison approche, l’OM préparerait déjà son mercato. Le club phocéen ciblerait déjà quelques joueurs pour se renforcer en vue de l’exercice prochain. La formation olympienne penserait notamment à aller chercher Alban Lafont à en croire L’Equipe . L’actuel portier du FC Nantes pourrait venir concurrencer Pau Lopez sur la Canebière et s’imposer à terme comme le numéro un dans les buts d’Igor Tudor. Si les choses se passent bien pour lui, Alban Lafont pourrait même entrer dans le classement très fermé des meilleurs gardiens de l’OM.

Fabien Barthez, une Ligue des champions historique

Alban Lafont pourrait ainsi rejoindre des portiers comme Fabien Barthez. En plus de ses prouesses avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000, il avait remporté la Ligue des champions en 1993 avec l’OM. Il avait notamment impressionné avec une performance grandiose contre l’AC Milan en finale. Parti ensuite à l’AS Monaco puis à Manchester United, il a fait son retour en 2004 et a aidé l’OM à se hisser jusqu’en finale de l’Europa League.

Steve Mandanda, à jamais dans l'histoire

Fabien Barthez est donc l’un des gardiens historiques du club phocéen, à l’instar de Steve Mandanda. Le champion du monde 2018 a défendu les buts de l’OM pendant 15 ans. Avec 613 matchs officiels à son actif, il est le joueur le plus capé de l’histoire de la formation olympienne. Ayant changé d’air en 2016 pour rejoindre Crystal Palace, il ne sera pas resté bien longtemps en Premier League puisqu’il est revenu à l’OM en 2017. Capitaine du club à quelques reprises, il a finalement changé d'équipe en 2022 pour rejoindre le Stade Rennais. Surnommé El Fenomeno , il a marqué l’OM de son empreinte.

Pascal Olmeta, gardien doré de l'OM

Doublure de Fabien Barthez le soir de la finale de la Ligue des champions en 1993, Pascal Olmeta a néanmoins marqué les esprits à l’OM. Gardien le plus titré de l’histoire du club avec trois sacres (deux titres de champion de France en 1991 et 1992, une Ligue des champions en 1993), il a laissé d’excellents souvenirs dans les mémoires des supporters. Son palmarès aurait néanmoins pu être plus conséquent, si l’OM s’était imposé en finale de la Ligue des champions et en Coupe de France en 1991.

Andreas Köpke, le meilleur du monde

Pendant un temps, l’OM a compté le meilleur gardien du monde dans son effectif. Champion à l’Euro 1996 avec l’Allemagne, Andreas Köpke était à l’époque considéré comme le meilleur dans les buts. L’international allemand, qui évoluait à l'Eintracht Francfort, avait choisi l’OM pour poursuivre sa carrière. Le portier d’1m82 était brillant et redouté des attaquants adverses pendant ses deux saisons sur la Canebière. Il ne sera néanmoins pas resté très longtemps. Poussé sur le banc en 1998 par Stéphane Porato, Andreas Köpke avait décidé de s’en aller à l’hiver 1999. Mais il aura eu le temps de gagner le coeur des supporters marseillais.

Joseph-Antoine Bell, une histoire en demi-teinte

Enfin, Joseph-Antoine Bell mérite sa place dans ce classement. Gardien de l’OM entre 1985 et 1988, le Camerounais était un élément indispensable de l’équipe olympienne à cette époque. Il n’aura cependant pas remporté le moindre trophée sur la Canebière, après deux échecs en finale de Coupe de France en 1986 et 1987. Par la suite, son histoire avec l’OM a été sérieusement entaché. Transféré chez les Girondins de Bordeaux en 1989, il avait été victime de racisme, des supporters lui ayant jeté des bananes depuis les tribunes pour son retour au Vélodrome. Peut-être que d'ici quelques années, s'il débarque à l'OM, Alban Lafont pourrait être cité parmi ces illustres gardiens du club phocéen.