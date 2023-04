L’OM veut dépouiller le FC Nantes, deux énormes transferts en préparation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Olympique de Marseille prévoit encore de nombreux mouvements sur le mercato, Pablo Longoria pourrait faire son marché du côté du FC Nantes. Le président phocéen s’intéresserait en effet à Ludovic Blas mais également à Alban Lafont. Il pourrait ainsi y avoir du mouvement dans les cages olympiennes, une année après le départ de Steve Mandanda.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival de l’OM s’annonce mouvementé, alors qu’un gros transfert semble déjà acté, à savoir celui de Mattéo Guendouzi, courtisé en Premier League et en Serie A. Un moyen pour Pablo Longoria de renflouer les caisses et de disposer d’une marge de manœuvre plus importante sur le marché des transferts. Les pistes sont déjà nombreuses dans la cité phocéenne, et l’OM pourrait notamment tenter deux gros coups au FC Nantes.

L’OM s’intéresse à Ludovic Blas

Alors qu’un milieu de terrain est visé à Marseille, L’Equipe annonce ce jeudi dans ses colonnes que Pablo Longoria apprécie le profil de Ludovic Blas, dont le bail court jusqu’en juin 2024 avec le FC Nantes. Le Français de 25 ans, déjà proche d’un départ l’été dernier mais retenu par sa direction refusant de le voir partir au LOSC, devrait cette fois-ci plier bagage, une situation dont l’OM voudrait profiter.

Alban Lafont également visé

Plus surprenant, Pablo Longoria garderait également un œil sur les excellentes prestations d’Alban Lafont. A 24 ans, le portier tricolore dispute sa quatrième saison du côté de la Beaujoire et apparaît comme l’une des valeurs sûres de la Ligue 1 à son poste. Un intérêt qui pourrait alors signifier du mouvement à venir dans les cages de l’OM, une année seulement après le départ de Steve Mandanda afin de permettre à Pau Lopez d’être plus épanoui.