Un transfert XXL est acté à l’OM

Annoncé sur le départ ces derniers mois, le transfert de Matteo Guendouzi semble désormais inéluctable. L’OM mise en effet sur son international français pour réaliser sa plus grosse opération de l’été, et le milieu ne manque pas de prétendants à l’approche du mercato, son profil plaisant notamment à plusieurs formations de Premier League et de Serie A.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines, l’avenir de Matteo Guendouzi fait peu de doute. L’international français traverse une période un peu plus compliquée depuis la fin de la Coupe du monde mais dispose toujours d’une belle cote en Europe dont l’OM veut profiter pour renflouer ses caisses. « Ce qui se passera cet été, on n’y est pas encore. Il y aura des discussions, mais je suis heureux à l’OM , lâchait le milieu de terrain il y a quelques semaines, tout en restant prudent sur la saison prochaine. Où je serai à l’avenir, on ne peut jamais y répondre en tant que footballeur. Je suis très heureux à l’OM. On verra cet été. »

Plusieurs pistes en Premier League

Ce jeudi, L’Equipe confirme le départ déjà acté de Mattéo Guendouzi. L’OM mise d’ailleurs sur lui pour réaliser la grosse vente de l’été capable de renflouer les caisses phocéennes. Moins essentiel au club, le joueur engagé jusqu’en juin 2025 est toujours courtisé en Premier League, où Aston Villa et West Ham sont positionnés. Newcastle serait également venu prendre la température récemment.

Guendouzi est également courtisé en Serie A