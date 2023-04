PSG : Mourinho est-il l'entraîneur parfait pour remplacer Galtier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait bien être démis de ses fonctions à l'issue de la saison. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent à l'image de celui de José Mourinho, dont le profil serait très apprécié par Luis Campos. Mais le Special One serait-il l'entraîneur idéal pour le PSG ?

Arrivé au PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a fait taire les critiques dans un premier temps. En effet, le début de saison du club de la capitale était très réussis et laissait présager de résultats prometteurs. Mais la Coupe du monde a clairement marqué un tournant pour le club de la capitale qui réalise une année 2023 très décevante avec déjà huit défaites qui ont notamment conduit à des éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe de France. Et bien que le titre de champion de France soit désormais bien engagé, l'avenir de Christophe Galtier est très incertain. Le PSG s'intéresserait même à José Mourinho pour le remplacer. Est-ce une bonne idée ?

Le PSG vise José Mourinho, on connait la raison https://t.co/kLBSZw5l2I pic.twitter.com/7620UbHOOj — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Mourinho dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations de RMC Sport , José Mourinho serait l'option privilégiée par Luis Campos pour remplacer Christophe Galtier. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Roma, le Special One a également des partisans à Doha, bien que son côté autoritaire inquiète certains dirigeants parisiens qui craignent que l'ancien entraîneur du Real Madrid mette le feu dans le vestiaire. Par conséquent, d'autres pistes seraient étudiées.

D'autres entraîneurs sont appréciés au Qatar