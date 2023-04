Mourinho - PSG : Déjà une galère avec Mbappé et Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine en lieu et place de Christophe Galtier, José Mourinho fait partie des options à l’étude au Qatar. Une mission de taille attend donc le technicien portugais s’il décide de relever ce défi, et Rolland Courbis est impatient de voir comment Mourinho gèrerait le secteur offensif du PSG et toutes ses stars.

José Mourinho sur le banc du PSG la saison prochaine, faut-il vraiment y croire ? Comme l’a révélé RMC Sport mardi, Luis Campos apprécie tout particulièrement le profil de l’entraîneur portugais de l’AS Rome, avec qui il avait déjà collaboré par le passé au Real Madrid. Le conseiller sportif du PSG envisagerait donc de lui proposer le poste de Christophe Galtier, très fragilisé par la saison décevante du club francilien sur le plan sportif ainsi que cette affaire de scandale raciste qui fait actuellement couler beaucoup d’encre.

« Une très bonne chose pour le foot français »

Interrogé au micro de RMC Sport sur cette piste Mourinho au PSG, Rolland Courbis a semblé plutôt enthousiaste : « Que le PSG s’intéresse à José Mourinho, qui fait d’ailleurs du bon boulot à Rome et qu’on sent encore motivé et compétent, je dirais pourquoi pas. Voir une équipe managée par un gars qui est capable d’avoir le vestiaire qui l’écoute compte tenu de son passé et de son bilan, oui, ça c’est sûr que ça peut arriver. Mais n’allons pas plus vite que la musique, on va déjà suivre pour voir si ça va se faire. Et si c’est le cas, ce serait une très bonne chose pour le foot français de récupérer Mourinho qui est l’un des meilleurs entraîneurs sur ces 25/30 dernières années, et de voir ce que ça pouvoir faire dans notre championnat », estime l’ancien entraîneur de l’OM.

Mbappé, Neymar, Osimhen… Une gestion attendue au PSG