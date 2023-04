Le clan Mourinho lâche un premier indice au PSG

Axel Cornic

Après Zinédine Zidane, Antonio Conte et Thiago Motta, un nouveau nom est annoncé au Paris Saint-Germain pour remplacer un Christophe Gatlier extrêmement critiqué. Il s’agit de José Mourinho, qui a souvent été évoqué comme une option depuis le début du projet QSI et qui réalise des belles choses du côté de l’AS Roma depuis un an et demi.

Il y a des noms qui ont souvent tourné autour du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011. José Mourinho en fait partie et avec le possible départ de Christophe Galtier, il a fait son grand retour parmi les candidats pour le poste d’entraineur !

Mercato - PSG : L’avenir de Messi dépendant du futur entraîneur ? La réponse https://t.co/vrm5dUcI5q pic.twitter.com/L0nEyIM5yV — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Luis Campos travaille sur l’après-Galtier

RMC Sport a en effet annoncé qu’il serait l’une des pistes chaudes du moment, avec l’avenir de Galtier qui semble être d’ores et déjà scellé. C’est Luis Campos qui aurait décidé d’activer la piste menant au technicien portugais, avec lequel il a déjà travaillé par le passé au Real Madrid.

Mourinho prêt à écouter le PSG