Zidane : L’annonce qui le pousse au PSG

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane souhaite reprendre du service dans les prochains mois, mais le champ des possibilités est restreint pour l’ancien meneur de jeu des Bleus, qui se verrait bien retourner chez les Merengue. Cependant, un départ de Carlo Ancelotti ne serait plus d’actualité, de quoi arranger les affaires du PSG.

Après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane est contraint de revoir ses plans, lui qui souhaite retrouver un banc de touche. Pas facile de trouver chaussure à son pied pour un technicien aussi exigeant que le triple vainqueur de la Ligue des champions, à la recherche d’un projet ambitieux mais fermant la porte à la Premier League, lui qui maîtrise mal la langue anglaise. Alors que le Bayern Munich a récemment nommé Thomas Tuchel en lieu et place de Julian Nagelsmann et que la Juventus pourrait conserver Massimiliano Allegri à la fin de la saison, Zidane n’a plus beaucoup d’option.

La place ne sera pas libre au Real Madrid

Selon la presse espagnole, le Ballon d’Or s’imaginerait alors retrouver le Real Madrid pour une troisième expérience en tant qu’entraîneur. Alors que le titre en Liga semble promis au FC Barcelone qui dispose de 11 points d’avance à 9 journées de la fin, Carlo Ancelotti se retrouvait dans une position délicate, lui qui dispose encore d’une année de contrat. Cependant, les succès madrilènes contre le club catalan en Coupe du Roi (4-0) le 5 avril dernier puis la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions obtenue en battant à deux reprises Chelsea (2-0 à l’aller comme au retour) auraient fini par convaincre l’état-major merengue de miser sur la continuité selon Relevo .

Le PSG peut garder espoir