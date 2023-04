Zidane - PSG : Cette annonce qui va faire saliver le Qatar

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le Qatar rêverait toujours d'envoyer Zinedine Zidane vers le PSG. Toutefois, le Ballon d'Or 98 pourrait snober le club de la capitale pour retourner une nouvelle fois au Real Madrid. Mais heureusement pour le PSG, Carlo Ancelotti refuse catégoriquement de faire ses valises.

Auteur d'une première partie de saison presque parfaite, Christophe Galtier sombre depuis la reprise post-Coupe du Monde. Invaincu avant la nouvelle année, le PSG enchaine les contre-performances en 2023, ayant déjà essuyé huit défaites, toutes compétitions confondues.

Un duel PSG-Real pour Zinedine Zidane ?

Alors que le PSG est en pleine crise, Christophe Galtier pourrait payer les pots cassés. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce mardi, le club de la capitale aurait d'ores et déjà décidé de se débarrasser de son entraineur à l'intersaison. Pour remplacer Christophe Galtier, le Qatar rêverait toujours d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG ; et ce, même si le Ballon d'Or 98 l'a déjà recalé à la fin de la dernière saison d'après le10sport.com. Toutefois, les hautes sphères parisiennes seraient en concurrence avec le Real Madrid, qui penserait à boucler le retour du technicien de 50 ans. Mais heureusement pour le PSG, Jürgen Klopp est la priorité merengue pour le moment - comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - et Carlo Ancelotti refuse de quitter le Santiago Bernabeu.

«Je suis très heureux au Real et j'espère rester encore longtemps»