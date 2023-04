PSG - Mourinho : Un ami de Zidane vend la mèche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Bien que le PSG soit parti pour décrocher un nouveau titre de champion, Christophe Galtier pourrait quitter le club de la capitale cet été. Luis Campos pense à José Mourinho pour prendre sa succession, une piste qui plaît à Christophe Dugarry, convaincu que Zinédine Zidane ne viendra pas.

Le PSG prépare tout doucement la saison prochaine. Même s’il vient de se donner de l’air avec les deux succès de suite contre Nice et Lens, Christophe Galtier n’est pas sûr de poursuivre l’aventure avec Paris, loin de là. A tel point que Luis Campos, son acolyte, a déjà des noms en tête pour prendre sa succession.

Mourinho dans le viseur du PSG

D’après les informations de RMC Sport , le PSG s’intéresserait à José Mourinho. L’entraîneur de l’AS Roma réalise une belle saison avec son club qui est 3ème de Serie A et toujours en lice en Ligue Europa. Christophe Dugarry, qui ne voit pas Zinédine Zidane s’aventurer au PSG, est plutôt tenté par José Mourinho.

«Il faut que tu tentes une dinguerie»