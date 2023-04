Mercato : Le PSG le veut, il a déjà impressionné Galtier

La rédaction

La fin de la saison approche et elle a été décevante pour le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier. Le club prépare néanmoins la saison prochaine et cherche à recruter un élément offensif. Le trio Messi-Neymar-Mbappé a vécu et le PSG devrait se séparer de l'un ou plusieurs membres de son trio. Et pourquoi pas recruter Victor Osimhen, qui explose à Naples et qui a déjà impressionné Christophe Galtier ?

Après un parcours semé d'embûches, Victor Osimhen a finalement réussi à devenir professionnel. Il a fait ses classes notamment en Belgique à Charleroi avant de partir en France, à Lille. Il n'est resté qu'une saison sous les ordres de Christophe Galtier mais avait marqué la Ligue 1 de son empreinte, avant de filer à Naples et là-aussi s'imposer comme un titulaire indiscutable. Au point de voir de nombreux clubs prestigieux se bousculer à sa porte, comme le PSG.

100M€ pour Osimhen

.Les performances de Victor Osimhen n'ont échappé à personne. Selon de nombreuses sources, des clubs anglais tels que Manchester United et Chelsea ainsi que le club allemand du Bayern Munich. Mais si le PSG décide, contre toute attente, de garder Christophe Galtier, Victor Osimhen aura l'avantage d'arriver en terrain connu.

« Galtier m'a dit : 'Ah oui, tu ne rigoles pas, toi !' »