Il menace le mercato du PSG en public !

A quelques heures du match retour entre Naples et l'AC Milan en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur napolitain, Luciano Spalletti a ouvertement dragué son adversaire du soir, Rafael Leao. Quasiment champion d'Italie, le club de Naples souhaiterait garder ses meilleurs joueurs comme Victor Osimhen, qui intéresse de nombreux clubs européens comme le PSG. Mais Luciano Spalletti semble vouloir ces deux joueurs pour lui dans le futur...

A la recherche de nouveaux joueurs pour la saison prochaine, Luis Campos et le PSG auraient déjà coché quelques cases comme celles menant à Victor Osimhen et Rafael Leao. Problème, Naples, par la voix de son entraîneur a martelé le souhait de voir l'attaquant nigérian rester au club la saison prochaine et d'en plus faire venir Rafael Leao.

« Victor Osimhen et Rafael Leao sont deux joueurs similaires dans certains aspects »

En conférence de presse avant le bouillant Naples - AC Milan en quarts de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir (0-1 au match aller), l'entraîneur napolitain Luciano Spalletti a évoqué le cas de son joueur, Osimhen et celui de son adversaire, le Portugais Leao : « C’est simple et évident. Victor Osimhen et Rafael Leao sont deux joueurs similaires dans certains aspects, parce qu’ils sont tous les deux très rapides dans les espaces ouverts et ont la capacité de résoudre des situations par eux-mêmes au cours d’un match. »

« Ça serait merveilleux de les avoir tous les deux dans mon équipe. »