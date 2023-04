Le PSG prépare une opération à 200M€, Mbappé va jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas un secret, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif cet été. Dans cette optique, Luis Campos pourrait se tourner vers deux joueurs qu'il connait très bien, à savoir Victor Osimhen et Rafael Leao. Et d'après la presse italienne pour arracher les deux attaquants il faudra débourser 200M€.

Cet été, le PSG cherchera à densifier son secteur offensif afin de compenser le probable départ de Lionel Messi et épauler au mieux Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà et non des moindres. Très actif en coulisses, Luis Campos pourrait d'ailleurs rapatrier deux vieilles connaissances.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Rafael Leao dans le viseur du PSG ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rafael Leao est ainsi en bonne position sur la short-list du PSG. En fin de contrat en juin 2024 avec l'AC Milan, l'international portugais offre une belle opportunité sur le marché, d'autant que Luis Campos, qui avait recruté le joueur en provenance du Sporting pour le LOSC. Mais ce n'est pas tout.

Un package à 200M€ avec Osimhen ?