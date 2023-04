Messi - PSG : La presse espagnole vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite conserver Lionel Messi. Mais de son côté, le joueur argentin aurait déjà la tête ailleurs, notamment au FC Barcelone, son club de cœur. Malgré son départ de Catalogne en 2021, le champion du monde serait resté en contact avec certains de ses coéquipiers, qui attendraient son retour avec impatience.

A coup sûr, Lionel Messi sera l'un des acteurs du prochain mercato estival. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international argentin va devoir trancher entre une prolongation à Paris et un départ. Mais selon plusieurs sources, le joueur de 35 ans aurait déjà fait son choix. Annoncé en MLS et en Arabie Saoudite, Messi serait enclin à rejoindre le FC Barcelone, deux ans après son départ du PSG.

Le Barça prend position

Interpellé par un supporter, Joan Laporta n'a laissé peu de place au doute. « Messi au Barça ? Oui » a répondu le président du Barça dimanche dernier. Un intérêt, qui est arrivé aux oreilles du vestiaire blaugrana . Selon les informations de Sport, certains joueurs n'ont pas hésité à prendre position pour le retour de Messi. Une position partagée par Xavi, l'entraîneur catalan. « Je l'ai déjà dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. Ça va beaucoup dépendre de lui, de ce qu'il veut faire dans le futur » avait-il déclaré en février dernier.

Le Barça veut répondre au souhait de Messi