Nouvelle polémique au PSG, Messi se fait fracasser

Régulièrement pointé du doigt cette saison, notamment pour son attitude envers les supporters parisiens, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG alors que ce dernier expire en juin prochain. Mais en attendant, l’Argentin a été buteur face à Lens ce samedi (victoire 3-1 du PSG). Cependant, La Pulga est rentrée directement rentré au vestiaire laissant le soin à Presnel Kimpembe de faire le show. Une attitude qui n’a pas plu à Jérôme Rothen.

Et si le but de Lionel Messi face à Lens ce samedi était l’un des derniers de l’Argentin inscrits sous les couleurs du PSG ? Alors que les rumeurs d’un probable retour à Barcelone s’amplifient de jour en jour, le septuple Ballon d’Or ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir. Et son silence concernant son futur, s’additionne à celui que le numéro 30 émet après chaque rencontre à domicile. Mis à part lors de la déroute face au Bayern Munich (défaite 0-1 du PSG) en février dernier, il est très rare de voir l’Argentin saluer ses supporters.

Rothen se désole du manque de soutien des joueurs du PSG avec Kimpembe

Présent au micro de son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen est revenu sur le chambrage de Presnel Kimpembe après la rencontre face à Lens ce samedi. Selon l’ancien milieu de terrain, le défenseur du PSG aurait dû être soutenu dans sa démarche par les autres joueurs parisiens, et par Lionel Messi qui était déjà rentré aux vestiaires, comme à l’accoutumée.

Messi pas intéressé par la communion avec les supporters parisiens estime Rothen