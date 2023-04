PSG : Le nouvel objectif fou de Mbappé

Arnaud De Kanel

Grâce à sa victoire face au RC Lens, le PSG s'est donné de l'air et a surtout fait un grand pas vers le titre. Avec 8 points d'avance sur l'OM, les Parisiens ont très peu de chance de se faire rejoindre. La voie vers le titre est toute tracée et il n'y a plus rien d'autre à jouer. Kylian Mbappé mise donc sur une consolation individuelle.

La saison du PSG est quasiment jouée. Eliminé en Coupe de France ainsi qu'en Ligue des champions, le club de la capitale est presque assuré de remporter le championnat après sa victoire sur le RC Lens. Pour les joueurs, difficile de se motiver pour les sept derniers matchs de championnat. L'un d'entre eux a trouvé une source de motivation et il s'appelle Kylian Mbappé.

Mbappé meilleur buteur de Ligue 1

Comme le rappelle L'Equipe , Kylian Mbappé ambitionne de remporter le titre de meilleur buteur du championnat. Avec 20 unités, l'attaquant français caracole en tête du classement à égalité avec Jonathan David (LOSC). Il pourrait entrer un peu plus dans l'histoire.

5 à la suite pour Mbappé ?

Devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG toutes compétitions confondues ainsi qu'en championnat, Kylian Mbappé est en passe de remporter le trophée de meilleur buteur de Ligue 1. Cela ferait la cinquième saison d'affilée que le Bondynois réaliserait cette prouesse. Un maigre lot de consolation malgré tout pour celui qui rêvait et qui rêve encore de soulever la Ligue des champions avec le PSG.