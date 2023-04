Mercato : Et si Mbappé ne quittait jamais le PSG ?

La rédaction

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé semble prêt à aller au bout de son aventure parisienne. Fortement lié au club de la capitale, comme aux dirigeants qataris, la superstar du football français peut-elle envisager une carrière entière en France ? Et devenir la légende d’un seul et même club ?

Alors que certains le voyaient déjà signer au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement choisi de poursuivre avec le PSG qu'il avait rejoint en 2017 de l'AS Monaco. Depuis son arrivée, Kylian Mbappé est entré dans la légende du club en réussissant à faire tomber plusieurs records, à l'instar du meilleur buteur de l'histoire du club avec 203 buts jusqu'à l'heure actuelle. Un autre est en ligne de mire, celui du meilleur passeur de l'histoire du PSG, il pourrait l'atteindre dans les prochaines semaines. Son impact et son apport au sein de l'équipe est indéniable et on imagine difficilement comment les dirigeants qataris pourraient le laisser filer dans les prochaines années.

Paris est prêt à tout pour lui

Le voir quitter le PSG avant l'été 2024, date de la fin de son actuel contrat, est difficilement envisageable. D'abord parce que Paris n'est pas vendeur. Les dirigeants qataris seraient même prêts à sacrifier des membres de l'équipe pour garder le capitaine de l'équipe de France aussi longtemps que possible... Peu importe le montant qui pourrait être offert, le PSG refusera. Kylian Mbappé est LA pierre angulaire du projet. Plus que Neymar. Plus que Messi.

Joue la comme Totti

A l'aube de ses 25 ans, Kylian Mbappé a déjà écrit l'histoire du club. Ce sera définitivement le cas quand il aura soulevé la Ligue des Champions sous les couleurs du PSG. Mais le scénario d'une carrière entièrement dédiée à Paris n'est pas à exclure. Fleuron du football français, le natif de Bondy est également fortement impliqué dans son rôle social et sociétal. Être le premier à "rester" lui donnerait une envergure d'autant plus unique. L'emblème de Paris, le joueur d'un seul club (même si Monaco restera l'écurie qui l'a lancée). Comme Francesco Totti à l'AS Rome avant lui, comme Steven Gerrard avec Liverpool. Lionel Messi aurait pu être celui du Barça, il a opté pour l'argent du Qatar. Ce même argent qui peut permettre à Kylian Mbappé d'être le joueur le mieux payé du monde pour la décennie à venir. Et bien plus encore.



S'il le décide, il peut tout à fait renoncer à l'étranger et concentrer sa carrière sur l'unique cause du PSG. Ce sera aussi noble que remarquable. Même si, pour beaucoup, ce serait une véritable folie...