Messi - Mbappé : Il lance un énorme appel au PSG

Alors que Lionel Messi est plus que jamais sur le départ, l'Argentin a réalisé une prestation convaincante contre le RC Lens, inscrivant même le troisième but du PSG. Son association avec Kylian Mbappé a d'ailleurs été très performante comme le souligne Guy Lacombe qui insiste sur l'importance de ce duo très efficace.

«Ce sont encore ces deux grands joueurs qui font la différence»

« Ce sont encore ces deux grands joueurs qui font la différence. C'est surtout sur ces matches-là que le PSG a besoin d'eux. Ils sont sur le premier et le troisième. Ces deux buts sont exceptionnels. Il y a le jeu avant, ça joue bien collectivement, puis les deux entrent en scène pour la conclusion. En une touche, avec la technique et la vitesse des deux, c'était trop rapide pour Lens. (Kylian) Mbappé est vraiment impressionnant sur le premier », assure l'ancien coach du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Il a le but dans la tête»