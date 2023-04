Une star du PSG prend cher, sa magnifique réponse

La rédaction

Ce samedi, le PSG s’est imposé face au RC Lens au Parc des Princes (3-1), et semble définitivement lancé vers un 11ème titre de champion de France. Mais les Lensois, auteurs d’une belle prestation, ont dû évoluer en infériorité numérique pendant la rencontre. La faute à une expulsion en début de match du milieu Salis Abdul Samed après un vilain tacle sur Achraf Hakimi. Mais les 2 hommes sont rapidement passés à autre chose.

Ce samedi, le match du PSG et du RC Lens a réellement basculé à la 19ème minute. Dans le camp parisien, Salis Abdul Samed accrochait durement la cheville du latéral droit du PSG Achraf Hakimi. Expulsé directement, le Ghanéen n’a pas vraiment aidé son équipe. Mais son message d’excuse sur les réseaux sociaux a été bien perçu par les supporters lensois, mais par le joueur parisien également.

Abdul Samed s’était excusé auprès d’Hakimi après son mauvais tacle

Au lendemain de son mauvais geste qui aura handicapé son équipe, Salis Abdul Samed avait livré un message sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier, le Ghanéen s’excusait auprès du RC Lens et de ses supporters, mais également envers Achraf Hakimi, victime du tacle de ce dernier : « Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois » , déclarait le milieu de terrains du RC Lens sur les réseaux sociaux.

Hakimi lâche une belle réponse à Salis Abdul Samed