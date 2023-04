Plombé par le PSG, le RC Lens se fait chambrer

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait le RC Lens samedi au Parc des Princes, le PSG a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France. Le club de la capitale s’est imposé 3-1 et compte désormais neuf points d’avance sur son adversaire du soir. Bien qu’il soit blessé, Presnel Kimpembe a chambré les Sang et Or à l’issue de la rencontre.

Le PSG a pris sa revanche. Battu le 1er janvier dernier à Bollaert (3-1), le club de la capitale s’est imposé lors de la réception du RC Lens samedi soir (3-1). Malgré un bon début de match, les Sang et Or ont rapidement été réduits à 10 après l’expulsion dès la 19e minute de Salis Abdul Samed pour une semelle sur Achraf Hakimi.

Neuf points d’avance en tête du classement

Le PSG a ensuite mis trois buts en 10 minutes avant la pause, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Vitinha et Lionel Messi, avant que Przemysław Frankowski ne réduise l’écart au score sur penalty. Avec cette victoire, les Parisiens comptent neuf points d’avance sur le RC Lens en tête du classement de Ligue 1 et ont fait un grand pas vers le titre.

Presnel Kimpembe chambre le RC Lens après la victoire du PSG ce soir 🎵#PSGRCL #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OSZSD3HaVA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2023

Kimpembe chambre le RC Lens