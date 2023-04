PSG : Du rêve au cauchemar, le clan Galtier raconte sa descente aux enfers

Thibault Morlain

L’été dernier, pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a alors décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Un rêve se réalisait alors pour l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Mais voilà que quelques mois plus tard, cette expérience a viré au cauchemar pour Galtier. Pour le technicien, les moments sont très durs actuellement et dans son entourage, on s’est exprimé sur cette désillusion.

Nommé entraîneur du PSG l’été dernier après avoir passé un an à l’OGC Nice, Christophe Galtier savait bien que ça ne serait pas simple de prendre les commandes du club de la capitale. Mais il ne s’attendait certainement pas à un tel calvaire. Pour Galtier, c’est en train de virer au cauchemar, lui qui se faisait pourtant une joie de s’asseoir sur le banc du PSG.

PSG : Le rêve de Galtier a volé en éclat https://t.co/XG5Pa3JmN1 pic.twitter.com/VHnothGP3Z — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Le début d’un rêve pour Galtier…

Le Parisien est revenu sur les coulisses de la nomination de Christophe Galtier au PSG. Plus heureux que jamais de débarquer chez les champions de France en titre, l’entraîneur de 56 ans en aurait visiblement pleurer. « Tu es bel et bien le prochain entraîneur du PSG », à cette annonce, Galtier aurait ainsi lâché quelques larmes, ce qui serait rare chez lui.

« Christophe est passé du poste rêvé à un poste cauchemardesque »