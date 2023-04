Un joueur en rajoute une couche sur le scandale Galtier

Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, le scandale Christophe Galtier secoue l’actualité footballistique. Face aux accusations, l’entraîneur du PSG s’est défendu et a démenti ce qui lui est reproché. Ce samedi, ça a été au tour des Niçois de prendre la parole en conférence de presse. Et devant les journalistes, Dante n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur ce feuilleton Galtier.

Si Christophe Galtier est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, c’est quand il était sur le banc de l’OGC Nice qu’il se voit reprocher d’avoir tenu des propos racistes. En effet, un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif niçois, envoyé à la direction d’INEOS a eu l’effet d’une bombe, plaçant alors Galtier au centre d’une incroyable tempête. Une terrible polémique qui fait vivement parler tous les acteurs du football français. Forcément, chez les Aiglons, c’est le gros sujet du moment. Présent en conférence de presse ce samedi, Dante, capitaine de Nice, a répondu aux questions sur Christophe Galtier.

« Est-ce qu'on en a parlé entre nous ? Sincèrement non »

« Nice perturbé par l’affaire Galtier ? Non. C'est vrai que beaucoup de choses se disent, moi je suis le plus vieux et expérimenté, le plus important c'est de rester concentrés. On a le devoir de jouer au foot, d'être concentrés à chaque entraînement. Il faut vraiment rester focus. Est-ce qu'on en a parlé entre nous ? Sincèrement non », a d’abord lâché Dante concernant Christophe Galtier, son ancien entraîneur à l’OGC Nice.

« Nous n'avons pas trop le droit de parler »