Affaire Galtier : «Je ne le reconnais plus», son clan déballe tout

Thomas Bourseau

Christophe Galtier enchaîne les polémiques et les déceptions sportives au PSG cette saison. Le scandale raciste qui a fait irruption cette semaine semble être la goutte d’eau qui a fait déborder son vase d’après son entourage. Explications.

Les jours se suivent et s’assombrissent à Paris pour Christophe Galtier. Déjà dans le collimateur des hauts dirigeants du PSG et de l’opinion publique en raison des résultats plus qu’alarmants du Paris Saint-Germain en cette année 2023, Christophe Galtier figurerait plus que jamais sur la sellette et se serait déjà fait une raison selon Le Parisien : il ne passera pas l’été au PSG bien que son contrat n’expirera qu’en juin 2024.

«Christophe est passé du poste rêvé à un poste cauchemardesque»

La faute notamment au scandale raciste dont il est le protagoniste après les révélations de propos de Julien Fournier, ancien directeur sportif du GYM, avec qui Christophe Galtier a eu des différends la saison passée. D’après le mail en question, Galtier aurait eu des propos racistes envers les communautés noire et musulmane de l’OGC Nice. En conférence de presse, Christophe Galtier a réfuté toutes les informations en disant se sentir « sali » . Un membre de son premier cercle a évoqué à quel point l’entraîneur du PSG était touché dan s Le Parisien. « Depuis dix jours, c’est dur, il est fatigué et a l’impression de ne jamais pouvoir travailler tranquillement. Christophe est passé du poste rêvé à un poste cauchemardesque ».

Scandale Galtier : Mbappé était au courant https://t.co/96gyMYoGMA pic.twitter.com/vAi9MZM2yB — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Il n’est plus le même, je sens qu’il est dans une broyeuse»