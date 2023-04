Scandale Galtier : Mbappé était au courant

La rédaction

Englué dans un scandale depuis le début de la semaine, Christophe Galtier va également jouer une partie de son avenir face à Lens ce samedi soir. En espérant pour lui et le PSG que ce scandale n'ait pas d'impact sur son équipe sportivement. Alors que le PSG semblait être au courant de cette affaire l'été dernier au moment de recruter l'entraîneur français, il s'avère que Kylian Mbappé l'aurait été également...

Ce scandale Galtier a éclaté après la divulgation du journaliste indépendant Romain Molina d'un mail envoyé par le directeur sportif de l'OGC Nice de l'époque, Julien Fournier, à sa direction. Dans ce mail, Julien Fournier accuse Christophe Galtier d'avoir tenu des propos à caractère raciste et islamophobe, estimant notamment que l'équipe niçoise n'était pas représentative de la ville, car composée de trop de joueurs noirs et musulmans.

Le PSG au courant...

Plus tôt dans la semaine, Daniel Riolo évoquait dans l' After Foot sur RMC , ce cas qui éclabousse bien malgré lui le Paris Saint-Germain. Pourtant, il semblerait que les dirigeants parisiens étaient au courant de cette affaire : « Je pense qu'au PSG, ils savaient. Ils s'étaient informés sur ces histoires l'été dernier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos avaient de gros doutes sur la véracité de cette saison. Résultat, aujourd'hui ça leur revient dans la gueule parce qu'ils n'ont pas étudié le dossier comme il fallait au PSG et ils se retrouvent avec l'affaire sur les bras. »

PSG : Messi prend la parole, que va-t-il décider ? https://t.co/hkpQPmy0Gi pic.twitter.com/bsLbFuvlwU — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

...Mbappé aussi