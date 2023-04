Scandale Galtier : ll promet encore du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est sorti de son silence et s'est prononcé longuement sur l'affaire dont il fait l'objet. Accusé de racisme et d'islamophobie, l'entraîneur du PSG a décidé de porter plainte contre Julien Fournier, son ancien supérieur à l'OGC Nice, mais aussi contre Daniel Riolo. Ce dernier a réagi au micro de RMC.

Christophe Galtier espérait préparer le choc face au RC Lens avec sérénité. Mais depuis mardi soir et la diffusion d'une vidéo de Romain Molina, l'entraîneur du PSG se retrouve dans l'œil du cyclone. Le journaliste a diffusé un mail de Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice. Ce dernier évoque de nombreux dérapages racistes et islamophobes de la part de Christophe Galtier lors de son passage à l'OGC Nice. Ce vendredi, le technicien s'est dit choqué.

Galtier sort du silence

« Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit sali de la sorte. J'ai décidé d'attaquer en justice pour laver mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête » a déclaré Galtier, qui a décidé de porter plainte contre Julien Fournier, mais aussi contre Romain Molina et Daniel Riolo, qui ont diffusé le mail de la discorde.

Riolo annonce des rebondissements