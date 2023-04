Galtier : Son incroyable sous-entendu sur le scandale raciste

Thomas Bourseau

Dans l’œil du cyclone depuis la divulgation des supposés propos racistes qu’il aurait tenu à Nice l’année dernière, Christophe Galtier affirme n'avoir jamais eu un tel discours et a lâché un énigmatique message concernant une potentielle vengeance.

Christophe Galtier est, depuis la divulgation en début de semaine des propos qu’il aurait tenu il y a un an à Julien Fournier sur le trop grand nombre de « noirs et de musulmans » dans l’équipe de l’OGC Nice, dans la tourmente. Au cœur d’une tempête médiatique qui ne devrait pas arranger ses affaires au PSG sur le plan sportif, son départ en fin de saison étant de jour en jour plus clair, Galtier a mis les choses au clair en conférence de presse ce vendredi.

«Victime d’une vengeance ? Je ne peux pas répondre à cette question»

Se sentant « sali » par cette polémique et les propos qui sont énoncés à ce sujet qui l’heurtent au plus profond de son humanité selon ses propres mots, Christophe Galtier pourrait-il être victime d’une jalousie voire d’une vengeance d’un individu à Nice alors que beaucoup de joueurs et de personnalités du football lui ont affiché un soutien sans faille depuis concernant ses méthodes et sa tolérance ? « Je ne peux pas répondre à cette question. Désolé ». Voici le message de Galtier dans des propos rapportés par RMC Sport.

PSG : En plein scandale, Galtier évoque les menaces de mort https://t.co/3nBx8rHPTz pic.twitter.com/Gh8ds8IRcZ — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

«Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations»