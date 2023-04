Des stars du PSG savaient, cette folle révélation sur le scandale Galtier

Florian Barré

Alors qu’il vit une année 2023 difficile sur le plan sportif et extra-sportif, Christophe Galtier est pour le moment toujours conservé à la tête du club de la capitale. Si les joueurs du PSG ne se sont pas encore exprimés sur les accusations qui pèsent sur leur entraîneur, ces derniers ne seraient pour autant pas étonnés des révélations lâchées par Romain Molina.

Malgré les lourdes accusations qui pèsent sur Christophe Galtier - qui aurait eu des propos discriminatoires envers ses joueurs lorsqu’il évoluait encore à Nice - et les mauvais résultats du PSG depuis le début de l’année 2023, le club de la capitale n’a pas décidé de se séparer de son entraîneur. Par ailleurs, personne ne s’est encore exprimé sur le sujet au sein du club. Ni les dirigeants, ni les joueurs.

Le PSG n’est pas surpris par la situation

Selon le journaliste à L’Équipe Hugo Delom, des cadres du PSG avaient déjà eu vent d'un malaise impliquant Galtier à Nice : « Certains et non des moindres avaient entendu parler des tensions dans le vestiaire niçois à l’époque du Ramadan l’an dernier à Nice. Ils ne sont donc pas tombés des nues mercredi » a lâché le journaliste. Pour rappel, Julien Fournier, ex-directeur du football du club azuréen avait déjà allumé la mèche il y a quelques mois sur RMC Sport.

Les joueurs du PSG s’interrogent