Galtier accusé, le vestiaire du PSG lâche un énorme aveu

Florian Barré

Depuis mardi soir, ni les dirigeants, ni les joueurs du PSG ne se sont encore exprimés au sujet de l’affaire Galtier. L’entraîneur du club de la capitale est touché par de violentes accusations de racisme lors de son passage à l’OGC Nice. Alors que Christophe Galtier était déjà sur un siège éjectable au PSG depuis plusieurs semaines, l’actualité extra-sportive pourrait accélérer son départ, c'est en tout cas le sentiment au sein du groupe.

Arrivé au PSG en début de saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au Parc des Princes. Toutefois, son séjour à Paris est bien plus mouvementé depuis la Coupe du Monde. En effet, le PSG a enchaîné les contre-performances en 2023, essuyant une élimination en Ligue des champions et ses huit premières défaites de la saison. Pour ces raisons, l’ancien niçois est de plus en plus remis en cause dans la capitale.

PSG : Un plan hallucinant tombe à l’eau pour Messi https://t.co/40tmFqIhGd pic.twitter.com/OzQAhSamX7 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Quel avenir pour Galtier au PSG ?

En plus des résultats extrêmement décevants que connaît Galtier au PSG depuis le début de l’année, ce dernier est accusé par Julien Fournier - ancien directeur du football à Nice - d’avoir eu des propos discriminatoires envers ses anciens protégés azuréens. Si les joueurs du PSG ne se sont pas prononcés sur le sujet et ce « parce qu’il leur a été vivement conseillé par le club de ne pas se positionner publiquement » d’après le journaliste à L’Équipe Hugo Delom, ils se poseraient des questions quant à l’avenir de leur entraîneur au sein du club de la capitale.

Le vestiaire du PSG réagit en interne