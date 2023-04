Scandale Galtier : Le PSG fait une grosse annonce au vestiaire

Florian Barré

Depuis mardi soir, Christophe Galtier fait face à de lourdes accusations. L’entraîneur du PSG aurait eu, lors de son passage à Nice, des propos discriminatoires à l’égard de ses joueurs. C'est du moins ce qu'assure Julien Fournier dans un mail révélé par Romain Molina et RMC. Si de plus en plus de personnalités footballistiques prennent la défense du technicien, aucun joueur du PSG ne s’est encore exprimé sur le sujet. Et cela s'explique.

La liste s’agrandit. Antoine Kombouaré, Bruno Genesio, Burak Yilmaz, Mevlut Erding ou encore Roland Romeyer ont publiquement apporté leur soutien à Christophe Galtier, victime d’un gros déferlement médiatique depuis les accusations de racisme qui pèsent sur lui. Menacé de mort, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs été mis sous protection avant de porter plainte pour diffamation.

Mercato - PSG : Messi-Barcelone, c’est loin d’être fait... https://t.co/0xVTqNRh6A pic.twitter.com/HmQw9nKCqm — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Galtier se défend face aux médias

« Je suis profondément choqué, par ces propos qui me heurtent au plus profond de moi , a lâché Galtier en conférence de presse. Je suis un enfant de la mixité. Toute ma vie d'homme, de footballeur et d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur ». Et s’il s’est défendu avant la réception au Parc des Princes de Lens en Ligue 1, Christophe Galtier semble particulièrement esseulé.

Le PSG reste discret sur l’affaire Galtier