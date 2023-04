Scandale raciste : Galtier rend hommage aux joueurs du PSG

La rédaction

Englué depuis quelques jours dans une affaire de propos racistes et islamophobes, Christophe Galtier avait pris la décision de ne pas réagir publiquement, ni à chaud. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Lens, l’entraîneur parisien est revenu sur cet événement difficile à vivre, même si les joueurs l’ont bien aidé.

Ce mardi, plusieurs journalistes révélaient l’existence d’une lettre écrite par le fils de Christophe Galtier à destination de l’ancien directeur du football de l’OGC Nice Julien Fournier. Ce dernier lui reprochait sa construction d’un « effectif de racailles » , en pointant du doigt la couleur de peau ainsi que la religion de certains joueurs. Des propos qu’auraient confirmés Kylian Mbappé. Mais depuis, l’entraîneur du PSG a annoncé vouloir porter plainte.

Galtier a pu « évacuer » la polémique grâce à ses joueurs

Si les joueurs du PSG ne se sont pas encore prononcé publiquement sur cette polémique, Christophe Galtier lui, a profité de sa présence en conférence de presse pour faire un premier point. « Ça a été difficile, très dur, bien évidemment. Je me suis réfugié dans le travail, vous dire que c'est agréable non. Mais les moments passés avec les joueurs m'ont permis d'évacuer et d'oublier tout ce qui était dit » .

Galtier et ses joueurs n’ont pas parlé du sujet entre eux