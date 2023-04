PSG : En plein scandale, Galtier évoque les menaces de mort

La rédaction

En plein scandale depuis la divulgation de propos à caractère raciste et discriminatoire lorsqu'il était à l'OGC Nice, Christophe Galtier est sorti du silence ce vendredi en conférence de presse avant le choc entre les deux premiers de Ligue 1, le PSG et le RC Lens. L'occasion pour lui de revenir sur les nombreuses menaces de mort qu'il aurait reçu depuis que cette polémique a éclaté.

Tout est parti d'une vidéo publiée par Romain Molina dans laquelle il dévoile le contenu d'un mail envoyé par Julien Fournier, l'ex-directeur sportif de l'OGC Nice. Dans le corps du mail, il dénonce le comportement raciste de Christophe Galtier considérant que l'effectif azuréen est composé de trop de joueurs noirs et musulmans et qu'il ne représente pas la ville de Nice. Le PSG a dû mettre à disposition de son entraîneur une protection rapprochée suite aux nombreux messages menaçants et de mort, estimés à au moins 5000 reçus par l'entraîneur français.

« J'ai eu beaucoup de messages très désagréables »

En conférence de presse diffusée sur la chaîne du club, Christophe Galtier est revenu sur ces nombreuses menaces : « J'ai eu beaucoup de messages très désagréables mais aussi de nombreux messages de soutien. J'ai vu les soutiens publics de certains personnes, entraineurs, dirigeants, joueurs. J'ai aussi eu beaucoup de messages de soutien anonymes. »

« Ce sont des moments tellement difficiles »