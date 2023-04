PSG : En plein scandale Galtier, il en rajoute une couche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier sort d’une semaine éprouvante, lui qui conteste fermement ces accusations. Ancien joueur de l’OL, Sidney Govou a eu l’occasion de côtoyer l’entraîneur du PSG lorsque celui-ci était l’adjoint d’Alain Perrin et se range du côté des soutiens.

Ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage sur la Côte d’Azur par Julien Fournier, l’ex-directeur sportif des Aiglons s’étant plaint dans un mail envoyé à Ineos en fin de saison dernière et divulgué cette semaine. De lourdes accusations que conteste fermement l’entraîneur du PSG, bénéficiant de plusieurs soutiens depuis le début de l’affaire.

Scandale Galtier : «C’est un règlement de compte», il balance une bombe en direct https://t.co/PUN0wdnUvf pic.twitter.com/z1zIq0YyuL — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Les soutiens s’accumulent pour Galtier

Antoine Kombouaré, Laurent Blanc, José Fonte ou Mevlut Erding sont notamment venus apporter leur soutien à Christophe Galtier, qui sort d’une semaine éprouvante alors que le PSG préparait le choc face au RC Lens. Avant la rencontre de samedi soir, Sidney Govou a lui aussi pris sa défense, lui qui a côtoyé Christophe Galtier lorsque celui-ci était l’adjoint d’Alain Perrin.

« Le traiter de raciste, pour moi, je n’ose pas y penser »