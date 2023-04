En plein scandale Galtier, un joueur du PSG prend la parole

La rédaction

Mission réussie pour le PSG. Ce samedi soir, le club parisien l'a emporté face au RC Lens et fait un grand pas vers le titre de champion de France. Après la rencontre, Fabian Ruiz a souligné l'importance de ce match, qui est intervenu dans un contexte délicat pour son entraîneur, Christophe Galtier.

Après sa victoire face à l'OGC Nice samedi dernier, le PSG s'est montré impérial face au RC Lens , très vite réduit à dix après l'exclusion de Salis Abdul Samed (3-1). Grâce à cette victoire, le club parisien compte neuf points d'avance sur son dauphin et fait un grand pas vers le titre de champion de France.

Galtier impliqué dans un scandale

Une victoire, qui fait du bien après une semaine agitée, marquée par les accusations de racisme concernant Christophe Galtier. Questionné par Canal + après cette victoire, Fabian Ruiz a souligné l'importance de cette rencontre pour son entraîneur.

« C’était un moment important pour l’entraîneur »