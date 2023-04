PSG : «Masterclass», Hakimi fait le buzz avec son divorce sur les réseaux sociaux

Accusé de viol par une jeune femme, Achraf Hakimi a tout gâché. L'international marocain a vu sa femme demander le divorce et cette dernière comptait récupérer la moitié des biens de son ex-mari suite à cela. Or, tout serait au nom de la mère d'Hakimi qui devrait donc tout garder. Un coup de génie qui a été salué par le combattant Francis Ngannou.

A l'instar de Christophe Galtier, Achraf Hakimi est également impliqué dans une très grosse affaire judiciaire. Cette fois-ci, il n'est pas question de supposé racisme mais bien de viol. Suite au témoignage de la victime présumée, la femme de l'international marocain a demandé le divorce. Comme dans chaque séparation, il est question d'argent, mais Hakimi ne devrait rien perdre.

Sur les réseaux sociaux, une rumeur circule comme quoi Achraf Hakimi mettrait la majeure partie de ses achats sous le nom de sa mère. Ainsi, aucun bien de valeur lui appartiendrait et son ex-femme ne serait donc pas en droit de réclamer quoi que ce soit à la mère du latéral parisien. Cette ruse fait le buzz sur les réseaux sociaux et elle a été saluée par Francis Ngannou.

Master class ♟️The one and only @AchrafHakimi 👌 https://t.co/2TNivZdHbN