Messi - Mbappé : Les deux stars du PSG lui font peur

Thomas Bourseau

Le RC Lens joue très gros ce samedi au Parc des princes. Franck Haise sait pertinemment que la clé d’un potentiel succès viendra du fait de museler Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Ce samedi, le RC Lens a un déplacement périlleux à Paris. Au Parc des princes, les Nordistes jouent leur fin de saison. Soit le club se rapprochera du PSG grâce à une victoire, soit il sera fixé sur la suite, à savoir batailler pour la place de dauphin du Paris Saint-Germain.

«Nous avons toujours besoin que nos défenseurs centraux lisent le jeu»

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise a partagé sa vision de jeu à AS et notamment dans l’animation défensive avant d’affronter Lionel Messi et Kylian Mbappé. « D'une manière générale, comme nous essayons toujours de garder le ballon dans la moitié de terrain adverse, nous avons toujours besoin que nos défenseurs centraux lisent le jeu quand nous avons le ballon. Si nous ne finissons pas le match, ils savent que nous devons nous réorganiser et être très compacts, ainsi que presser haut pour éviter la contre-attaque adverse ».

Une piste du PSG rejoint Mbappé et s’enflamme https://t.co/hWXRUMFfIg pic.twitter.com/rOUFA91aEk — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Nos trois défenseurs centraux doivent surveiller en permanence Messi et Mbappé»