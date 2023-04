Mbappé vise du lourd, un record historique va tomber

La rédaction

Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis trois matchs. Une statistique qui lui arrive rarement, la dernière fois étant durant l'automne 2021. Face au RC Lens ce samedi soir, le crack de Bondy doit mettre fin à cette mauvaise série pour aider son club à remporter ce onzième titre de champion de France. Mais Mbappé est un homme de record et il pourrait rentrer dans un cercle très fermé d'ici la fin de la saison, s'il termine meilleur buteur de Ligue 1.

Pour le moment, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du championnat mais la concurrence est très féroce cette année. Avec 19 buts marqués, il est ex-aequo avec Alexandre Lacazette et Jonathan David. Folarin Balogun (18 buts) et Wissam Ben Yedder (17 buts) rodent derrière le trio de tête. Mbappé sait qu'il va devoir batailler et il compte bien le faire.

Mbappé seul quatrième

Pour le moment, dans le classement des recordman des meilleurs buteurs de Ligue 1, Kylian Mbappé est tranquillement installé à la quatrième place. En ayant terminé quatre fois d'affilée meilleur buteur de Ligue 1 (2019, 2020, 2021 et 2022), il devance d'une unité le Français Thadée Cisowski, le Yougoslave Josip Skoblar, le Brésilien Sonny Anderson et le Suédois Zlatan Ibrahimovic.

Encore une marche à franchir

Si Kylian Mbappé remporte un cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1, il rejoindra un trio légendaire. Le quatuor serait alors composé des Français Mbappé, Jean-Pierre Papin et des Argentins Delio Onnis et Carlos Bianchi. Pour le moment, personne n'a fait mieux que ces trois joueurs, ayant terminé cinq fois meilleur buteur de Ligue 1.

Deux records en un

Mais Kylian Mbappé pourrait également battre un autre record s'il termine meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison. Parmi les trois joueurs ayant terminé à la plus haute place du classement des buteurs dans le championnat de France, seul Jean-Pierre Papin l'a été lors de cinq saisons consécutives (1988, 1989, 1990, 1991 et 1992). Kylian Mbappé est un homme de record, il doit forcément avoir en tête ces sommets à aller grimper. Et si sa marche en avant reprenait face à Lens ?