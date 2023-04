«S’il lui arrive un malheur…» : Un proche de Galtier craint le pire et vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il se retrouve au cœur d’une grosse polémique depuis la divulgation d’un mail écrit par Julien Fournier, l’accusant d’avoir tenu des propos racistes la saison dernière lorsqu’il officiait à l’OGC Nice, Christophe Galtier s’est défendu ce vendredi en conférence de presse. Dans la foulée, Eric Di Meco, l’un de ses amis, est montré au créneau pour défendre l’entraîneur du PSG.

Christophe Galtier sort d’une semaine éprouvante, accusé par son ancien directeur sportif Julien Fournier, dans un mail envoyé la saison dernière à la direction d’Ineos et révélé cette semaine, d’avoir eu une attitude discriminatoire envers les joueurs musulmans et tenu des propos racistes lors de son passage à l’OGC Nice. L’entraîneur du PSG a fermement démenti les accusations portées contre lui et s’est dit « profondément choqué » ce vendredi en conférence de presse. Ami de Christophe Galtier, Eric Di Meco a rejoint la liste de ses soutiens et s’est dit lui aussi « touché » par la situation.

«Horrible et terrible» : En plein scandale Galtier, il témoigne https://t.co/yGOpSUwSB7 pic.twitter.com/HaNfsgEMQK — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Ça me réveille la nuit »

« Je suis très, très touché par ce qui arrive à mon ami. Ça me réveille la nuit , assure l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC. Ce qu’on raconte, ce n’est pas ce que je connais de lui. Cela fait 30 ans qu’il est dans le football. Au bout de 30 ans, quand un mec est raciste, on aurait dû s’en rendre compte. Je suis content de voir qu’il y a beaucoup de messages de soutien de ses joueurs, de partout. Ça me fait chaud au cœur pour lui. Je souhaite pour lui que toute la lumière soit faite sur cette histoire. En bien ou en mal. »

« Les gens qui ont jeté en pâture mon ami, s’il lui arrive un malheur, en seront responsables »