PSG : Galtier sauvé du scandale par ce témoignage ?

Ancien partenaire de Christophe Galtier à l’OM mais également ex-collaborateur de Julien Fournier à l’OGC Nice, Eric Roy a pris position dans le scandale actuel qui frappe l’entraîneur du PSG. Et assure plus que jamais la défense de Galtier dans un témoignage qui pourrait avoir son importance pour la suite des évènements.

Englué dans une polémique qui fait grand bruit depuis plusieurs jours, Christophe Galtier est enfin sorti de son silence vendredi en conférence de presse en affirmant avec force qu’il lutterait face à ses détracteurs en saisissant la justice. L’entraîneur du PSG se retrouve au cœur d’un scandale avec la diffusion d’un mail envoyé il y a quelques mois par Julien Fournier (ancien directeur sportif de l’OGC Nice) et qui il dénonce un comportement discriminatoire de la part de Galtier envers les joueurs musulmans, lorsqu’il dirigeait le club azuréen l’an passé.

Scandale raciste : Coup de tonnerre pour l'avenir de Galtier ? https://t.co/3nY2iRIu8x pic.twitter.com/Ic8odLMdre — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Je connais ses méthodes »

Et l’entraîneur du Stade Brestois Eric Roy, interrogé en conférence de presse vendredi, a choisi son camp en assurant la défense de Galtier, et critiquant ouvertement les méthodes de Julien Fournier : « Je connais les deux protagonistes de l’affaire. J’ai joué et partagé des moments en dehors du foot avec Christophe. On a joué ensemble à l’Olympique de Marseille, on se connaît et il arrive qu’on se côtoie en dehors. J’ai travaillé avec le lanceur d’alerte (Fournier). Je l’ai fait venir à l’OGC Nice et je connais ses méthodes, donc je ne suis pas surpris par ce qu'il s'est passé », a lâché Roy.

Roy dézingue Fournier