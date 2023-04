PSG : Il veut l’envoyer à l’hôpital, la réaction de Mbappé

Hugo Chirossel

Ce samedi soir, le PSG reçoit le RC Lens, pour le choc de la 31e journée de Ligue 1. En cas de défaite, le club de la capitale verrait les Sang et Or revenir à seulement trois points au classement. En marge de cette rencontre, Facundo Medina avait fait passer un message à Kylian Mbappé, ce qui n’aurait pas surpris l’attaquant parisien.

« Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Pour Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher . » Dans un live Twitch sur la chaîne Son Aviones , Facundo Medina a prévenu Kylian Mbappé, avant leur duel ce samedi soir, lors de la rencontre entre le PSG et le RC Lens.

« Il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant »

Recadré par Franck Haise en conférence de presse, Facundo Medina a également fait son mea culpa sur Instagram après ses propos : « Pour mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu'il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n'était évidemment pas approprié . ».

La réaction de Mbappé aux propos de Medina