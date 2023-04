PSG : C’est la guerre avec Galtier ? La réponse

La rédaction

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi soir, dans ce qui pourrait bien être une rencontre décisive pour le titre. Mais les Parisiens et surtout leur entraîneur Christophe Galtier auront été marqués par une semaine compliquée. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice est visé par des accusations de propos racistes. Si certains pouvaient également établir une très mauvaise relation entre l’entraîneur du PSG et Didier Digard, certains affirment le contraire.

Alors qu’ils se sont côtoyés la saison passée à l'OGC Nice, Didier Digard et Christophe Galtier ont-ils réellement de si mauvaises relations ? Suite à la bombe lâchée concernant le désormais entraîneur du PSG, de nombreuses révélations sont apparues. Ainsi, il a également été expliqué par certains que Digard et Galtier en seraient quasiment venus aux mains chez les Aiglons.

Mbappé - PSG : Le feuilleton est terminé https://t.co/cAbttds6NK pic.twitter.com/K8rYxXYHJe — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

« La vérité arrivera » clamait Didier Digard

Suite à la révélation du scandale Christophe Galtier, Didier Digard déclarait ceci, laissant le doute planer sur des possibles conflits avec l'entraîneur du PSG : « Il y a deux versions qui s'affrontent et la vérité arrivera de toute façon. Donc, si on peut se focaliser sur le match. Merci » .

Galtier n’a aucun problème avec Didier Digard