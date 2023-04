Scandale Galtier : Un incroyable «coup monté» imaginé au PSG

Florian Barré

Christophe Galtier vit des heures difficiles depuis la divulgation d'un mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur sportif du Gym, à la direction d'Ineos la saison dernière, dans lequel l'entraîneur du PSG est accusé d'avoir tenu des propos racistes. Pour certains dans la capitale, il pourrait cependant s’agir d’un « coup monté » selon le journaliste Hugo Delom.

Alors que le Paris Saint-Germain affronte Lens ce samedi dans l’optique de s’envoler définitivement vers le titre de champion de France, les médias ont les yeux rivés vers l’entraîneur du club de la capitale. En effet Christophe Galtier est accusé d’avoir tenu des propos discriminatoires et racistes lorsqu’il était à Nice la saison passée. Ces propos, Julien Fournier les avait déjà sous-entendus il y a quelques mois au micro de RMC Sport . Pour autant, il n’avait jamais voulu en dire trop. Dans le mail qu’a pu obtenir Romain Molina, Julien Fournier écrit qu’ « il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau » dans les propos de Christophe Galtier à l’encontre de ses joueurs.

Le PSG se méfie des propos de Fournier

Le journaliste L’Équipe Hugo Delom a ajouté ce vendredi que certains au PSG imaginent les dires de Fournier comme étant en réalité un coup monté contre leur entraîneur : « On ne peut pas nier le climat de haine entre Christophe Galtier et Julien Fournier. Certains, au PSG, pensent d’ailleurs à cette thèse du « coup monté ». Personnellement, j’en doute. On ne peut mesurer en l’état la véracité de tous les faits décrits dans le mail de Julien Fournier. Mais aujourd’hui, au moins un élément est clair : ils sont plusieurs joueurs et membres du staff de l’OGC Nice à avoir perçu le comportement de Christophe Galtier durant la période du Ramadan l’an dernier comme discriminatoire ».

La police intervient entre Nice et Galtier

Par ailleurs, le procureur de la République de Nice a confirmé ce vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination raciale et religieuse en marge des révélations de l'affaire Galtier. La police a effectué des perquisitions à l'OGC Nice dont l'objectif serait de mettre la main sur des mails pouvant ou non incriminer Galtier.