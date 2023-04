Il veut envoyer Mbappé à l’hôpital et se fait recadrer

La rédaction

Samedi à 21h, le PSG affronte le RC Lens pour le choc de la 31e journée de la Ligue 1. Facundo Medina, défenseur argentin des Sang et Or avait lancé un pic à Kylian Mbappé il y a quelques jours lors d’un live sur Twitch en promettant un traitement de faveur musclé à l’attaquant parisien. Son entraîneur Franck Haise l’a recadré en conférence de presse ce jeudi.

Alors que Lens et le PSG luttent pour le titre de champion de France, la tension se fait de plus en plus ressentir à l’approche de leur affrontement ce samedi au Parc des Princes. Le défenseur Facundo Medina a d’ailleurs lancé les hostilités : « Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Pour Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher » avait lâché le joueur lensois sur le Twitch de la chaîne Son Aviones .

Franck Haise revient sur les mots de Medina

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Paris, Franck Haise a été questionné au sujet des propos de son défenseur. Ce dernier a affirmé que Medina avait reçu un rappel à l’ordre : « D'abord il y a la position du club car Facundo l'a fait de son propre chef. Tous les salariés du club doivent passer par la communication du club. Pour cela il a eu un rappel à l'ordre sur les bonnes règles, a expliqué le coach lensois. Après il y a ce que l'on lit et j'ai voulu voir la séquence, c'est du deuxième degré et peut-être même du troisième ou du quatrième. Il faut le prendre comme cela » .

«C’est un super mec»