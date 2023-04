PSG : Nouvelle piste à 50M€ pour oublier Neymar et Messi ?

Amadou Diawara

Pas du tout satisfait du rendement de Neymar et Lionel Messi, le PSG ne devrait pas les retenir à l'issue de la saison. D'autant que la direction parisienne aurait déjà ciblé un profil pour combler leur potentiel départ. En effet, le club de la capitale voudrait s'offrir les services de Michael Olise.

Etincelants lors de la première partie de saison, Lionel Messi et Neymar se sont éteints après la Coupe du Monde. En effet, les deux hommes sont méconnaissables depuis le début de l'année 2023. A tel point que le PSG compterait les laisser partir lors du prochain mercato estival.

Mbappé interpelle le PSG avec une requête spéciale https://t.co/udrJnLVfRg pic.twitter.com/mxgjfZMTHW — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Messi et Neymar poussés dehors

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi est entré en négociations avec le PSG pour prolonger. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la donne a complètement changé aujourd'hui. Leo Messi se rapprochant désormais d'un départ du PSG. De son côté, Neymar est engagé jusqu'au 30 juin 2027, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Malgré tout, le PSG voudrait se débarrasser de lui cet été.

Le PSG est fan d'Olise