PSG : Galtier au cœur du scandale, «il y a obligatoirement des choses»

Axel Cornic

Les langues commencent à se délier autour de Christophe Galtier, accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice. Ceux qui ont côtoyé l’actuel coach du Paris Saint-Germain au cours de sa carrière ont témoigné et c’est notamment le cas de Mathieu Bodmer, qui a joué sous ses ordres à l’OL et à l’ASSE.

On ne parle plus que de ça. Le sportif semble avoir été mis au second plan au PSG depuis que l’affaire autour de Christophe Galtier a éclaté et avant un match crucial contre le RC Lens, en Ligue 1. Tout le football français s’en mêle et les proches et anciens proches du technicien de 56 ans apportent leur version à l’histoire.

« J’ai eu Galtier à Lyon et à Saint-Etienne, je n’ai pas eu de retours par rapport à ça »

Lors de l’émission Rothen s’enflamme , c’est Mathieu Bodmer qui a été invité à s’exprimer sur son expérience auprès de Christophe Galtier. « J’ai eu Galtier à Lyon et à Saint-Etienne, je n’ai pas eu de retours par rapport à ça. Je n’ai jamais vu de geste ou entendu de parole inappropriée. Maintenant je connais très bien Didier (Digard) aussi » a expliqué l’ancien milieu de terrain sur RMC Sport , revenant sur la supposée altercation survenue entre Galtier et Digard à Nice. « C’est quelqu’un de droit, qui ne va pas faire de vagues ».

« Il y a des dirigeants qui doivent intervenir pour ne pas mettre en porte-à-faux Digard et les joueurs »