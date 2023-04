PSG : Galtier en plein scandale, ils racontent sa gestion du ramadan

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais au PSG, Christophe Galtier est accusé par Julien Fournier d’avoir tenu des propos racistes durant son passage à l’OGC Nice, ce que conteste fermement le principal intéressé. Ces derniers mois, le bruit courait déjà que le technicien français avait eu des problèmes avec certains joueurs du club azuréen à cause du ramadan. Cependant, les voix s’élèvent pour le défendre.

Trois jours après un déplacement bouillant du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice, marqué par les tensions autour du retour de Christophe Galtier à l'Allianz Riviera, une véritable bombe a été lâchée avec la divulgation d’un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur Sport chez Ineos , en fin de saison dernière, dans lequel l’ex-directeur sportif du Gym relaye des propos supposément tenus par Christophe Galtier, se plaignant du trop grand nombre de joueurs « noirs et musulmans ». De lourdes accusations qui s’ajoutent aux premières insinuations de Julien Fournier en septembre dernier, au micro de RMC : « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot. » A cette époque, L’Equipe avait révélé que le différend entre les deux hommes concernait notamment la gestion du ramadan par l’actuel entraîneur du PSG qui, lors de son passage sur la Côte d’Azur, aurait incité certains de ses joueurs musulmans à ne pas faire le jeûne .

Le ramadan au cœur des tensions à Nice

« Ce que je peux vous dire c'est qu'à un moment dans la saison, on était un peu moins bien , avait alors répondu Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice tentant de désamorcer une polémique dangereuse au micro de Canal +. Il y a des garçons qui pratiquent leur religion, il n'y a pas de soucis. On imagine que cela puisse créer des tensions, mais c'est une divergence de point de vue sur la gestion. Il n'y a pas de quoi en faire un évènement. » Le retour de Christophe Galtier près de la promenade des Anglais aura fini par faire éclater l'affaire, Nice-Matin confirmant avant que le mail de Julien Fournier soit rendu public que l’entraîneur parisien aurait bien demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner pendant la période du ramadan. Si certains avaient accepté, d’autres, à l’instar de Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui, s’était indignés devant cette décision, au point qu’un clash aurait éclaté entre Christophe Galtier et le joueur récemment appelé en équipe de France. Leurs retrouvailles auraient d’ailleurs pu être explosives samedi, Todibo s’étant « retenu de ne pas sauter à la gorge de son ancien entraîneur » selon Nice-Matin .

Galtier préoccupé par la santé de ses joueurs