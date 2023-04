PSG : France 98 dézingue une polémique avec Mbappé

La rédaction

Les oreilles de Kylian Mbappé ont récemment sifflé depuis les propos du Lensois Facundo Medina. Le défenseur argentin a envoyé un pic au numéro 7 parisien durant un live Twitch. A 24h de la rencontre entre le PSG et Lens, capital dans la lutte pour le titre, Emmanuel Petit, champion du monde 1998 a tenu à défendre Medina, estimant qu'il s'agit plus de chambrage que de méchanceté.

Dans un live Twitch de Son Aviones , le latéral gauche du RC Lens Facundo Medina s'en est pris à Kylian Mbappé avant d'affronter le PSG ce samedi. Il avait déclaré : « Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Pour Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher. »

« Il rigole, c’est du chambrage ! »

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Emmanuel Petit, ancien champion du monde avec les Bleus en 1998 ne comprend pas la nature de cette polémique et défend Facundo Medina : « On est dans un monde qui souffre d’autodérision, de légèreté, de chambrage. Sans déconner, on a été joueur de football et on sait que le chambrage est permanent dans un vestiaire. Je vous mets au défi de n’avoir jamais rien dit dans la presse qui sortait du cadre ou qui pouvait être mal perçu ou interprété alors que c’était simplement de la rigolade. En plus, on a tous vu la séquence, il a le sourire, il rigole, c’est du chambrage ! »

« Que ceux qui s’offusquent aillent faire un petit peu de yoga »