Mbappé : Panique au PSG avec la malédiction des buteurs

Le 4 mars 2023, Kylian Mbappé inscrivait son 201ème but sous les couleurs du PSG, devenant par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. En dépassant Edinson Cavani, le prodige du football français a marqué à seulement 24 ans, définitivement son nom dans la légende du club de la capitale. Mais ce dernier pourrait, comme l’ont été certains de ses prédécesseurs à la pointe de l’attaque, être victime d’une malédiction : celle du départ en fin de contrat…

Convoité depuis de nombreuses années par le Real Madrid notamment, Kylian Mbappé avait secoué la planète football en prolongeant l’été dernier jusqu’en 2025 son contrat le liant au PSG. Et si cet été encore, son avenir sera au centre des projecteurs, le capitaine de l’équipe de France s’est montré plutôt rassurant à ce sujet. Présent dans l’émission Tout le Sport ce mercredi, l’attaquant parisien déclarait ceci : « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. (...) Où ? Au PSG. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le PSG » . Mais pourtant, le club parisien semble avoir du mal à empêcher le départ en tant qu’agent libre, de ses attaquants vedettes.

Zlatan Ibrahimovic (2012-2016)

Légende du PSG où il a été pendant quelque temps le meilleur buteur de l’histoire, Zlatan Ibrahimovic quitte le club parisien en 2016, après la saison la plus aboutie de sa carrière (50 buts en 51 matchs). Arrivé en 2012 en provenance du Milan AC, le géant suédois sera resté 4 ans au sein du club parisien. Avec le PSG, Zlatan domine la France, mais déçoit plus d’une fois en Ligue des Champions notamment, et alors que son contrat expirait en 2016, ce dernier rejoint libre Manchester United, alors âgé de 34 ans et au sommet de son art. Mais pour rappel, lors de son départ du PSG, le club avait précisé qu’à la fin de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic devrait rejoindre l’équipe management du club parisien..

Edinson Cavani (2013-2020)

Auteur de 200 buts sous les couleurs du PSG, Edinson Cavani aura été l’une des figures de proue du club parisien durant cette décennie. L’Uruguayen aura connu différents entraîneurs, mais également différents partenaires d’attaque à Paris. Attaquant très apprécié des supporters pour sa fougue et sa débauche d’énergie, l’histoire entre le PSG et El Matador ne va pas se terminer dans les meilleures conditions. Ce dernier voit l’arrivée à l’été 2020, de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan. En réussite lors de ses premiers mois au sein du club parisien, l’Argentin semble avoir scellé l’avenir de Cavani. Thomas Tuchel, entraîneur de l’époque, ira même jusqu’à écarter l’Uruguayen du groupe début 2020, alors que sa situation contractuelle interroge. C’est finalement Leonardo (alors directeur sportif) qui officialisera son départ en tant qu’agent libre à l’issue de la saison. Edinson Cavani s’engagera à Manchester United, tout comme l’avait fait un certain Zlatan Ibrahimovic.

Pedro Miguel Pauleta (2003-2008)

Autre attaquant vedette du PSG, Pauleta quitte le club parisien en 2008, mais pas dans une optique de rejoindre un autre club. Non, car cette année-là, l’attaquant portugais officialise son départ en retraite, après 5 saisons réussies avec le club de la capitale. Alors âgé de 35 ans, l’ancien capitaine parisien décide d’arrêter sa carrière, après plus de 200 buts inscrits en France entre le PSG et les Girondins de Bordeaux. Lors de son départ, Pauleta déclarera que sa dernière saison au sein du club de la capitale « l’a épuisé mentalement » …

Kylian Mbappé (2018-2025?)