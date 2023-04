Galtier : Il balance sur le scandale, «il y a eu des menaces»

La rédaction

Depuis le début de la semaine, Christophe Galtier est dans la tourmente depuis la révélation d'un mail envoyé par Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice accusant Galtier de racisme. Ce mail accuse Galtier d'avoir dit que l'effectif niçois était composé de trop « de noirs et de musulmans dans l’équipe. » Daniel Riolo en a aussi longuement parlé sur les antennes de RMC et pointe du doigt les conséquences de ces révélations sur l'entraîneur du PSG.

Parmi les révélations faites par Daniel Riolo, certains joueurs comme Amine Gouiri voulaient évoquer ce sujet mais n'osaient pas : « Je pense qu’il y a des joueurs qui vont devoir s’exprimer, parce que Gouiri veut parler depuis pas mal de temps, mais il ne le fait qu’en off et à demi-mot, et pour l’instant il ne dit rien mais il va falloir qu’il dise qu’il est quand même parti à cause de l’entraîneur. » Des accusations qui ont valu à Daniel Riolo une plainte contre lui de la part de Galtier pour diffamation et risque causé à autrui.

« Ça tourne derrière à la chasse à l'homme et aux menaces »

Dans l'After Foot , l'éditorialiste et journaliste de RMC Daniel Riolo est revenu sur ces révélations fracassantes : « J'aimerais quand même rappeler que le soir où on en a parlé, s'il y avait bien une chose qui nous gênait profondément, on l'a dit et cela n'a pas forcément été bien compris, c'était que ça tourne derrière à la chasse à l'homme et aux menaces. Du coup on va me dire "fallait se douter que ça allait arriver". »

« Si on ne dit pas les choses, on nous le reproche aussi »