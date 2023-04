Le scandale éclate autour de Galtier, un proche est choqué

Axel Cornic

Les témoignages se multiplient autour de Christophe Galtier, qui se retrouvé impliqué dans un énorme scandale où on lui prête des propos racistes et islamophobes. Plusieurs anciens joueurs du coach du Paris Saint-Germain se sont exprimés pour le défendre et c’est désormais au tour de son ancien adjoint au LOSC Jorge Maciel, de prendre la parole.

C’est une affaire qui secoue le football français. Coach du club tricolore le plus médiatisé, Christophe Galtier est frappé de plein fouet par une énorme affaire, où on l’accuse notamment d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes. Le coach du PSG n’a pas souhaité s’exprimer, mais plusieurs de ses anciens collaborateurs sont sortis du silence.

« Cette histoire me paraît très bizarre sur le fond, la forme et le timing »

Contacté ce jeudi soir par l’ AFP , Jorge Maciel a apporté son avis au débat général autour de l’entraineur du PSG. « Cette histoire me paraît très bizarre sur le fond, la forme et le timing » a confié celui qui était l’adjoint de Galtier au LOSC. « Je connais très bien Christophe et ça me semble très bizarre. Je n'ai jamais senti aucune discrimination ni différence dans la manière de traiter les joueurs ».

« On a été champions avec des joueurs de tous horizons »