PSG : Galtier accusé de racisme, il crie au complot

La polémique autour de Christophe Galtier enfle de jour en jour, avec Julien Fournier qui lui a prêté des propos racistes et islamophobes datant de leur passage commun à l’OGC Nice. Les débats font rage, alors que pour le moment le coach du Paris Saint-Germain a décidé de garder le silence.

Tout le monde ne parle que du scandale qui éclaté récemment et qui implique notamment Christophe Galtier. Ce dernier a démenti les accusations en bloc par le biais de son avocat, mais n’a pour le moment pas souhaité commenter les faits qui lui sont reprochés. En attendant, le PSG a décidé de mener une enquête en interne pour mettre les choses au clair.

L’étrange sortie de Digard

En conférence de presse, Didier Digard a lâché une phrase lourde de sens concernant ce scandale, lui que Nice-Matin a décrit en grand froid avec Galtier. « Il y a deux versions qui s'affrontent et la vérité arrivera de toute façon » a expliqué le coach de l’OGC Nice. « Rien ne va nous perturber. On sait ce que l'on veut et on va tout faire pour y arriver. Personne ne nous fera penser à autre chose ».

« Quand tu dis “la vérité va éclater”, c’est qu'il y a quand même un loup ! »

Dans son émission de ce jeudi, Jérôme Rothen est perplexe après cette sortie énigmatique de Digard. « Les langues commencent à se délier, mais pas du côté de l’OGC Nice, sous la garde de Didier Digard et il a raison. Je crois qu’il y a un match et c’est bien plus important que le reste » a lâché l’ancien du PSG, au micro de RMC Sport . « Il est quand même concerné et quand tu dis “la vérité va éclater”, c’est qu'il y a quand même un loup ! ».

« T’as des faits graves comme là, pourquoi tu attends un an pour sortir l’affaire ? »