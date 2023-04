«Le PSG savait», incroyable révélation dans le scandale Galtier

La rédaction

Tourmenté par l'affaire Galtier, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation qu'il aurait forcément aimer ne pas connaître. Le coach du club, Christophe Galtier est accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires à l'encontre de certains de ses joueurs lorsqu'il était à l'OGC Nice. Il se serait plaint du trop grand nombre de joueurs noirs et arabes dans son effectif selon Julien Fournier, ancien directeur sportif niçois. Pour Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC, le PSG n'a pas suffisamment enquêté sur Galtier avant de l'embaucher.

Après la divulgation par Romain Molina d'un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d'INEOS, Christophe Galtier et le PSG se retrouvent dans la tourmente. Obligé de changer de numéro de téléphone et d'avoir une protection quotidienne suite à des menaces reçues, Galtier serait dévasté par ce qui lui arrive. Cette déflagration arrive au moment ou le coach parisien n'est plus trop en odeur de sainteté du côté de la capitale, même le PSG a annoncé soutenir son entraîneur. Le PSG aurait-il pu éviter de se retrouver mêler à une si grande polémique ? Oui selon Daniel Riolo.

« Je pense qu'au PSG, ils savaient »

Dans l' After Foot, l'éditorialiste RMC Daniel Riolo estime que le PSG était au courant des problèmes existants entre Galtier et Nice : « Je pense qu'au PSG, ils savaient. Ils s'étaient informés sur ces histoires l'été dernier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos avaient de gros doutes sur la véracité de cette saison. »

« Aujourd'hui ça leur revient dans la gueule »